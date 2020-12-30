Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:32Заразились
на 30.12В России 3 131 550+26 513В мире 81 950 951+672 836

При взрывах в аэропорту Адена погибли не меньше 12 человек

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В результате взрывов и обстрела в аэропорту Адена погибли не менее 12 человек, сообщила газета Independent со ссылкой на источники в правительстве Йемена. Бегущая строка на сайте телеканал "Аль-Арабийя" сообщает о 25 погибших.

Взрывы в аэропорту начались, когда там приземлился самолет из Саудовской Аравии с недавно сформированным правительством национального согласия и чиновники начали спускаться по трапу. В формировании кабинета участвовали и представители международно признанных властей и сепаратистов с юга страны, правительство приняло присягу в Саудовской Аравии.

Из министров никто не пострадал, их благополучно перевезли во дворец "Аль-Машик" во временной столице , сообщает "Аль-Арабийя". По его сведениям, пострадало много журналистов и местных чиновников, ожидавших министров.

Корреспондент телеканала сообщил, что один из взрывов произошел в зале ожидания аэропорта еще до выхода министров из самолета. Очевидцы говорят о двух или трех разрывов минометных снарядов и затем о стрельбе по людям.

Пока ответственность за нападение никто на себя не взял. Министр информации страны предположил, что за терактом стоят повстанцы-хуситы.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

Йемен Аден Саудовская Аравия

Новости

Партия из 2,4 тыс. доз российской вакцины "Спутник V" прибыла в Сербию

Взрыв произошел в аэропорту Адена после прилета министров Йемена

В ДНР опровергли данные об удержании в Донбассе 250 граждан Украины

Москва расширила санкционный список британцев

Путин поздравил с Новым годом и Байдена, и Трампа

Путин поздравил с Новым годом и Байдена, и Трампа

Турция и США создали совместную рабочую группу по российским С-400

Турция со среды будет требовать справки о тесте на COVID-19

Что случилось этой ночью: среда, 30 декабря

Команда Трампа не оставила попыток оспорить результаты выборов

Команда Трампа не оставила попыток оспорить результаты выборов

Мадуро пообещал вакцинировать 10 млн венесуэльцев за три месяца

Мадуро пообещал вакцинировать 10 млн венесуэльцев за три месяца
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');