При взрывах в аэропорту Адена погибли не меньше 12 человек

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В результате взрывов и обстрела в аэропорту Адена погибли не менее 12 человек, сообщила газета Independent со ссылкой на источники в правительстве Йемена. Бегущая строка на сайте телеканал "Аль-Арабийя" сообщает о 25 погибших.

The moment when Aden International Airport in Yemen came under fire, amid the arrival of the new unity government. pic.twitter.com/cZ5GocUgmN — Status-6 (@Archer83Able) December 30, 2020

Взрывы в аэропорту начались, когда там приземлился самолет из Саудовской Аравии с недавно сформированным правительством национального согласия и чиновники начали спускаться по трапу. В формировании кабинета участвовали и представители международно признанных властей и сепаратистов с юга страны, правительство приняло присягу в Саудовской Аравии.

Из министров никто не пострадал, их благополучно перевезли во дворец "Аль-Машик" во временной столице , сообщает "Аль-Арабийя". По его сведениям, пострадало много журналистов и местных чиновников, ожидавших министров.

Корреспондент телеканала сообщил, что один из взрывов произошел в зале ожидания аэропорта еще до выхода министров из самолета. Очевидцы говорят о двух или трех разрывов минометных снарядов и затем о стрельбе по людям.

مراسل العربية: معلومات تشير إلى أن وزراء الحكومة اليمنية لم يصابوا في الهجوم #العربية pic.twitter.com/ld5ZCEGGjR — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) December 30, 2020

Пока ответственность за нападение никто на себя не взял. Министр информации страны предположил, что за терактом стоят повстанцы-хуситы.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.