Украина запретила ввоз из РФ в 2020 году 6 "пропагандистских" детских книг

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) в 2020 году запретил ввоз в страну из России ряда книг из-за "пропаганды государства-агрессора" и "коммунистического тоталитарного режима и его символики".

В ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" Госкомтелерадио сообщило, что в 2020 году в перечень "издательской продукции государства-агрессора", во ввозе которого было отказано, вошло шесть книг.

Это три детские книги российского издательства "Азбука-Аттикус": "Транспорт" из серии "Развиваем малыша", "Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия" и "А почему небо голубое?" (Эрик Матиев).

Также в перечень вошли три книги издательства "Мозаика-синтез" авторства Дарьи Денисовой: два издания книги "Время, пространство" и "Школа семи гномов. Уроки грамоты".

Совокупный тираж составил 45 тыс. экземпляров.

В настоящее время в данном перечне находится 274 наименования издательской продукции из России, во ввозе которого на Украину отказано

В 2019 году Госкомтелерадио более двух тысяч раз отказал во ввозе на Украину российской издательской продукции, в том числе из-за "антиукраинского содержания" 151 издания.