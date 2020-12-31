Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:05Заразились
на 31.12В России 3 159 297+27 747В мире 82 707 976+757 025

Украина запретила ввоз из РФ в 2020 году 6 "пропагандистских" детских книг

Украина запретила ввоз из РФ в 2020 году 6 "пропагандистских" детских книг
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) в 2020 году запретил ввоз в страну из России ряда книг из-за "пропаганды государства-агрессора" и "коммунистического тоталитарного режима и его символики".

В ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" Госкомтелерадио сообщило, что в 2020 году в перечень "издательской продукции государства-агрессора", во ввозе которого было отказано, вошло шесть книг.

Это три детские книги российского издательства "Азбука-Аттикус": "Транспорт" из серии "Развиваем малыша", "Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия" и "А почему небо голубое?" (Эрик Матиев).

Также в перечень вошли три книги издательства "Мозаика-синтез" авторства Дарьи Денисовой: два издания книги "Время, пространство" и "Школа семи гномов. Уроки грамоты".

Совокупный тираж составил 45 тыс. экземпляров.

В настоящее время в данном перечне находится 274 наименования издательской продукции из России, во ввозе которого на Украину отказано

В 2019 году Госкомтелерадио более двух тысяч раз отказал во ввозе на Украину российской издательской продукции, в том числе из-за "антиукраинского содержания" 151 издания.

Украина

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 31 декабря

Пандемия коронавируса

Китайский регулятор разрешил широкое применение вакцины CNBG от коронавируса

Китайский регулятор разрешил широкое применение вакцины CNBG от коронавируса

СМИ узнали, что КНР нанимала людей для убийства военных США в Афганистане

Пандемия коронавируса

AP узнало о засекречивании КНР исследований о происхождении коронавируса

РФ выделила Армении 10 млн евро на помощь переселенцам из Карабаха

РФ выделила Армении 10 млн евро на помощь переселенцам из Карабаха

Что произошло за день: среда, 30 декабря

Джонсон подписал соглашение по Brexit

Пандемия коронавируса

Боливия решила закупить 5,2 млн доз "Спутника V"

Цена биткойна выросла до $28,5 тысяч

Цена биткойна выросла до $28,5 тысяч
Brexit

Палата общин одобрила соглашение об отношениях Лондона и ЕС после Brexit

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');