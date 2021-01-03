В ДНР зафиксировали антирекорд по суточному приросту заболевших COVID

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Антирекорд заболеваемости коронавирусом зафиксирован в самопровозглашенной Донецкой народной республике, за сутки выявили 250 новых случаев, сообщили в воскресенье в министерстве здравоохранения ДНР.

"За последние сутки в ДНР проведено 346 исследований, из них выявлен 232 случая заболевания (67,1%) и у 18 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически", - рассказали в ведомстве.

Всего на 3 января в ДНР зафиксированы 15 568 случаев заражения коронавирусом, из них 1 397 случаев оказались летальными.

Между тем, медики самопровозглашенной Луганской народной республики зарегистрировали 2 117 случаев заболевания COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в министерстве здравоохранения ЛНР. Таковы данные по состоянию на 09:00 1 января.

В ведомстве рассказали, что с полным выздоровлением и дважды отрицательным результатом теста на коронавирус из медицинских учреждений ЛНР выписан 1 771 человек, 180 пациентов скончались.

Ранее в самопровозглашенных республиках Донбасса заявили, что ожидают первой поставки российской вакцины от коронавируса "Sputnik V" уже в январе.