Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:05Заразились
на 31.12В России 3 159 297+27 747В мире 82 707 976+757 025

В США умер самый массовый убийца в истории страны

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Серийный убийца Сэмюэл Литтл, которого ФБР объявило самым массовым убийцей в истории, скончался в Калифорнии в возрасте 80 лет.

Как сообщает "Би-би-си", Литтл умер в больнице. Причина смерти не сообщается.

Он отбывал наказание за убийство трех женщин, но до своей смерти успел признаться в убийствах 93 женщин в период с 1970 по 2005 год.

Чаще всего его жертвами становились женщины из группы риска: наркоманки или проститутки. Бывший боксер Литтл сначала наносил несколько ударов, чтобы женщина потеряла сознание, а затем душил ее. В результате на теле не было явных повреждений вроде огнестрельных или ножевых ран. Учитывая это и статус жертв, их гибель зачастую считали передозировками или несчастным случаями, а потому никогда не расследовали.

ФБР заявляло со ссылкой на своих аналитиков, что признания Литтла в почти сотне убийств заслуживают доверия.

Мужчина был арестован в 2012-м и осужден в 2014 году. Полиция нашла его в приюте для бездомных в Кентукки и отправила в Калифорнию, где его разыскивали за преступления, связанные с наркотиками. Анализ ДНК показал, что он причастен к трем нераскрытым убийствам женщин в штате в 1987 и 1989 годах. Суд приговорил Литтла к трем пожизненным заключениям без права на досрочное освобождение.

Уже находясь в заключении он начал признаваться в других преступлениях

США

Новости по теме

Новости

РФПИ опроверг сведения об отказе Венгрии закупать вакцину "Спутник V"

РФПИ опроверг сведения об отказе Венгрии закупать вакцину "Спутник V"

Австралия изменит текст гимна, чтобы не обижать коренные народы

Австралия изменит текст гимна, чтобы не обижать коренные народы

Новогодним желанием Лукашенко оказалась благодарность от народа

Новогодним желанием Лукашенко оказалась благодарность от народа

Украина запретила ввоз из РФ в 2020 году 6 "пропагандистских" детских книг

Украина запретила ввоз из РФ в 2020 году 6 "пропагандистских" детских книг

Что случилось этой ночью: четверг, 31 декабря

Пандемия коронавируса

Китайский регулятор разрешил широкое применение вакцины CNBG от коронавируса

Китайский регулятор разрешил широкое применение вакцины CNBG от коронавируса

СМИ узнали, что КНР нанимала людей для убийства военных США в Афганистане

Пандемия коронавируса

AP узнало о засекречивании КНР исследований о происхождении коронавируса

РФ выделила Армении 10 млн евро на помощь переселенцам из Карабаха

РФ выделила Армении 10 млн евро на помощь переселенцам из Карабаха

Что произошло за день: среда, 30 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');