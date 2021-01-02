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В Финляндии зафиксирована первая побочная реакция на COVID-вакцину

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В Агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea (Финляндия) поступила первая заявка о побочной реакции на вакцину от коронавируса.

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Главврач Fimea Майя Кауконен сообщила в субботу порталу телерадиовещания Финляндии Yle, что заявление получено, но его содержание не разглашается в целях сохранения конфиденциальности.

"Когда мы получим по меньшей мере пять уведомлений, то сообщим, какого рода побочные эффекты в них указывались", - сказала Кауконен.

В Финляндии первые прививки вакциной Pfizer и Biontech были сделаны 27 декабря медицинскому персоналу. На сегодняшний день вакцинацию прошел медперсонал пяти крупнейших больничных округов городов Хельсинки, Тампере, Турку, Куопио и Оулу.

Хроника 09 января 2020 года – 02 января 2021 годаПандемия коронавируса
Финляндия коронавирус

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