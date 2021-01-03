В разных районах Минска люди вышли на протестные акции
Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Локальные акции протеста проходят в разных районах Минска в воскресенье.
Как сообщают очевидцы, в дворовом формате они начались в белорусской столице с утра. Протестующие, обозначенные оппозиционной бело-красно-белой символикой, ходят небольшими колоннами по своим районам с лозунгами "Жыве Беларусь!", "Не забудем, не простим!" и "Верым, можам, пераможам!" ("Верим, можем, победим!").
Кроме того, несанкционированная акция прошла возле факультета журналистики Белорусского государственного университета в Минске. Протестующие таким образом выразили поддержку задержанным журналистам.
Информации о задержаниях на данный момент нет.
Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила "Интерфаксу", что обстановка в столице спокойная.
Как сообщалось, белорусская милиция на время новогодних праздников несёт службу в усиленном режиме и готова к пресечению несанкционированных акций.
Акции протеста против итогов выборов президента продолжаются в Белоруссии с 9 августа прошлого года. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.
Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.