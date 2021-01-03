Роспотребнадзор не исключил вирусную природу новой болезни в Конго

В Конго. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор следит за информацией о заболеваемости в Конго после данных о возможном возникновении новой смертельной "Болезни X", в настоящий момент можно предположить, что заболевание имеет вирусную природу, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в ведомстве.

Отмечается, что Роспотребнадзор внимательно отслеживает все сообщения о вспышках инфекционных заболеваний и новых и возвращающихся инфекциях в мире.

Как заявили в ведомстве, "в настоящее время мы не располагаем информацией, достаточной для предположения причины заболевания, но судя по сообщениям, заболевание скорее всего имеет вирусную природу".

При этом уточняется, что данных пока недостаточно для того, чтобы сделать предположения о контагиозности и летальности этой инфекции, и "тем более, о рисках возникновения вспышек, но угрозу не стоит недооценивать".

"Возникновение новых заболеваний, в том числе с высоким пандемическим потенциалом - часть естественного эволюционного процесса, и поэтому необходимо постоянное и планомерное изучение разнообразия микроорганизмов, которые нас окружают", - сказали Роспотребнадзоре.

Как отметили в ведомстве, "в России случаев с подобной симптоматикой не выявлялось".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Демократической Республике Конго могло появиться новое смертельно опасное заболевание, которое получило название "Болезнь Х". О нем сообщил микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, который в 1976 году первым обнаружил вирус Эбола.

Сообщалось, что симптомы нового заболевания выявлены у одной пациентки из города Ингенде на западе Конго, у нее наблюдались признаки геморрагической лихорадки. Ученый предполагает, что женщина может быть нулевым пациентом ранее не обнаруженного патогена, который он назвал "Болезнь Х".

По оценкам африканского ученого, новое заболевание может быть столь же заразными, как и COVID-19, а его смертность может составлять 50-90% смертности от вируса Эбола.