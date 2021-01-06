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Трамп назвал "условие" для получения демократами большинства в Сенате

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия действительно может обеспечить себе большинство в Сенате, но только благодаря фальсификации результатов выборов в Джорджии.

"Эти мошенники лишь играют с сенатором Дэвидом Пердью и его голосами. Они просто решили пока не объявлять (о победе его соперника-демократа - ИФ). У них наготове столько бюллетеней, сколько потребуется. Все сфальсифицировано", - написал он в твиттере.

В Джорджии 5 января прошли выборы в Сенат США. Республиканцам достаточно отстоять одно из двух находящихся на кону мест, чтобы удержать большинство. Однако, по предварительным данным, оба они проигрывают. Республиканец Пердью при этом очень незначительно отстает от своего соперника из Демократической партии.

Ранее в среду лидер сенатского меньшинства Чак Шумер выразил уверенность, что его Демократическая партия по итогам выборов в Джорджии получила большинство в Сенате.

"Впервые за шесть лет демократы будут иметь большинство в Сенате Соединенных Штатов, и это будет очень хорошо для американского народа", - цитирует The Hill его заявление.

Выборы в Джорджии принципиально важны, так как именно на них определится, сохранят ли республиканцы большинство в Сенате. Если им не удастся это сделать, Демократическая партия получит большинство в обеих палатах Конгресса США.

Кроме того, 20 января, как ожидается, вступит в должность президент-демократ Джо Байден. При такой расстановке сил демократы смогут беспрепятственно продвигать многие свои инициативы, против которых выступают республиканцы.

США Дональд Трамп Демократическая партия Джорджия

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