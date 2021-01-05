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Саудовская Аравия и Катар согласились на открытие границ друг для друга

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Власти Катара и Саудовской Аравии согласились открыть друг для друга сухопутные и морские границы, а также - воздушное пространство сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на МИД Кувейта, выступавшего в качестве посредника на переговорах между обеими странами.

По информации кувейтской стороны, это решение вступит в силу вечером в понедельник.

В 2017 году Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет обвинили Катар в поддержке террористов и в чрезмерном сближении с Ираном. В итоге эти четыре страны прервали дипломатические и экономические связи с Кувейтом и закрыли границы с ним.

Власти Катара неоднократно отвергали подобные обвинения, называя их беспочвенными.

Катар Саудовская Аравия Граница

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