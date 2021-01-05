Более тонны героина изъяли на Украине

Наркотики попали в страну из Пакистана через порт в Одессе и затем их перевезли во Львов, чтобы потом под видом дипломатического груза переправить в ЕС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Во Львове в рамках спецоперации Службы безопасности Украины была изъята партия героина весом более 1 тонны, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, наркотическое средство контрабандой было ввезено в Украину из Пакистана в декабре прошлого года через Морской торговый порт "Южный" в Одесса. Далее "товар" под видом пищевой продукции транспортировали западную Украину, чтобы переправить в страны Европейского Союза как дипломатический груз", - указывается в сообщении.

Отмечается, что во время обысков складов во Львове, в которых хранился наркотик, были задержаны четверо граждан Турции.

Ориентировочная стоимость изъятой партии составляет 2,3 млрд грн.

Проводятся первоочередные следственные действия и предпринимаются меры для установления других соучастников преступления. Досудебное расследование продолжается.

Мероприятия по разоблачению осуществлялись прокурорами совместно с сотрудниками Управления СБУ во Львовской области, Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ и главного отдела БКОП СБУ во Львовской области, с привлечением спецподразделения "Альфа".