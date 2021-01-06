Власти США начали расследовать угрозу атаковать здание Капитолия

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Федеральные чиновники расследуют угрозу атаковать здание Капитолия в отместку за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, направленную авиадиспетчерам в среду, сообщает телеканал CBS News.

"Мы влетим самолетом в Капитолий в среду. Сулеймани будет отомщен", - цитирует телеканал аудиозапись, отправленную авиадиспетчерам в Нью-Йорке.

Отмечается, что официальные лица не считают эту угрозу вероятной, но расследуют внедрение в авиационные частоты.

Министерство обороны и разведывательные службы были проинформированы об этом инциденте. Источники сообщили телеканалу, что независимо от того, является ли угроза вероятной, тревогу вызывает сам факт вмешательства в связь между диспетчерами и пилотами.

Источники сообщили CBS News, что во вторник авиадиспетчерам было отправлено сообщение с напоминанием о том, что о любой угрозе или отклонении самолета от траектории полета следует немедленно сообщать.

ФБР не стало комментировать инцидент, но отметило, что серьезно относится "ко всем угрозам в отношении общественной безопасности."

В свою очередь, The Hill уточняет, что угроза была получена 3 января. Именно в этот день год назад США ликвидировали Сулеймани.

"Федеральное авиационное управление тесно сотрудничает с федеральными правоохранительными органами и партнерами по национальной безопасности в отношении любых сообщений об угрозах безопасности, которые могут повлиять на безопасность полетов", - заявил представитель FAA изданию.

3 января 2020 года стало известно о гибели в Багдаде иранского военачальника Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате спецоперации США, которая была проведена американскими военными по указанию президента Дональда Трампа.

В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Айн-аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.