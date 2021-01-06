Еврокомиссия разрешила в ЕС вакцину Moderna против коронавируса

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Европейская комиссия в среду одобрила коммерческое использование американской вакцины Moderna против коронавирусной инфекции COVID-19 в Евросоюзе.

"Мы только что разрешили вторую вакцину против COVID-19! Следуя рекомендации Европейского агентства лекарственных средств, мы предоставили разрешение на продажу вакцины Moderna во всех странах ЕС", - сообщается в твиттере Еврокомиссии.

We have just authorised the second COVID-19 vaccine!



Following the recommendation of the European Medicines Agency, we have granted a conditional marketing authorisation for the Moderna vaccine for all EU countries.#SafeVaccines #StrongerTogether — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) January 6, 2021

Ранее Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало применение вакцины Moderna для борьбы с коронавирусной инфекцией в Евросоюзе.