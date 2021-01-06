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Сторонники Трампа в Вашингтоне вступили в столкновения с полицией

Сторонники Трампа в Вашингтоне вступили в столкновения с полицией
Фото: AP/ТАСС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Демонстранты, поддерживающие президента США Дональда Трампа, вступили в конфронтацию с полицией и пытаются добраться до здания Капитолия, где Конгресс обсуждает сертификацию президентских выборов, сообщает телеканал NBC.

"Сторонники Трампа вступили в столкновения с полицией, пытаясь добраться до здания Капитолия, где Конгресс обсуждает возражение против голосов коллегии выборщиков Аризоны", - говорится в сообщении телеканала в твиттере.

Демонстранты пытаются прорваться сквозь ограждения, установленные по периметру комплекса зданий Капитолия. Полицейские пытаются оттеснить их назад. С восточной стороны пройти охрану пытаются сотни человек, некоторые - с флагами и лозунгами в поддержку Трампа.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. По итогам голосования коллегии выборщиков, демократ Джо Байден набрал необходимые для победы 270 голосов.

Однако действующий президент, республиканец Дональд Трамп не признал поражения. Он обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах. Ожидается, что подобные попытки юристов Трампа пересмотреть итоги выборов продолжатся и после сертификации итогов голосования в Конгрессе.

Завершающим этапом выборов президента США должна стать инаугурация президента, который 20 января приносит присягу и вступает в должность.

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