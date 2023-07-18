Трампа попросили дать показания в рамках разбирательства о штурме Капитолия

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его уведомили о том, что в отношении него проводится расследование в рамках дела о штурме Капитолия 6 января 2021 года, пишет газета The Hill.

"Невменяемый Джек Смит, прокурор из министерства юстиции Джо Байдена, направил в воскресенье письмо (...), в котором говорилось, что я - цель расследования, и что мне дается всего четыре дня для дачи показаний присяжным, что практически всегда означает предъявление обвинений", - приводит издание его слова.

Таким образом, отмечает газета, у Трампа есть время для дачи показаний до четверга, 20 июля. В офисе Трампа отказались комментировать изданию, будет ли он это делать. В офисе прокурора Смита журналисты The Hill также не смогли получить комментарий по этой теме.

6 января 2021 года Конгресс собирался утвердить результаты голосования на выборах США 2020 года, по итогам которых пост президента достался Джо Байдену. В этот день в столице США собрались на акцию протеста многочисленные сторонники Трампа. Часть демонстрантов прорвалась в здание Конгресса и сорвала заседание. Конгрессмены-демократы немедленно обвинили в случившемся Трампа.

Трамп, несмотря на события января 2021 года, остается крайне популярным в Республиканской партии. Наблюдатели не исключают, что он может в 2024 году вновь попытаться стать президентом США.