Двух граждан Литвы обвинили в шпионаже в пользу России

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Литвы сообщила о передаче в суд дела, в котором два гражданина страны обвиняются в шпионаже в пользу России.

Согласно распространенному ее сообщению в пятницу, обвиняемые не знакомы друг с другом и их деятельность отличается, однако данные досудебного расследования позволяют подозревать, что в деятельность против литовского государства их мог вовлечь один и тот же человек - сотрудник Погрануправления ФСБ РФ по Калининградской области.

По данным прокуратуры, он представился обвиняемым под вымышленным именем, прекрасно говорит по-литовски.

Досудебное расследование о вероятном шпионаже, во время которого выполнялись задания разведывательного ведомства России, было начато после получения материалов из Департамента госбезопасности Литвы, отметили в ведомстве.