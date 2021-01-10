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Более 48 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Карабахе при помощи миротворцев РФ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Нагорный Карабах из Армении вернулись ещё более 180 беженцев, общее их число, по данным российских миротворцев, превысило 48 тыс. человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе с территории Республики Армения. Автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 182 беженца. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 48 тыс. 241 беженец", - говорится в сообщении военного ведомства, поступившем в "Интерфакс".

Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры, уточнили в Минобороны. "Ведутся круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах", - уточнили военные РФ.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в регионе развернут миротворческий контингент РФ.

Основу контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа, уточнили в Минобороны.

Нагорный Карабах

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