Число новых случаев COVID-19 в китайской провинции Хэбэй достигло 364

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Число заразившихся коронавирусом в китайской провинции Хэбэй к югу от Пекина достигло 364 за восемь дней, передает в воскресенье агентство Associated Press.

В частности, у 183 пациентов проявились симптомы болезни, у 181 человека с положительным тестом на коронавирус не было признаков заражения.

Национальная комиссия здравоохранения в воскресенье сообщила о 69 подтвержденных случаях COVID-19, из них 46 пришлись на Хэбэй. Как отмечает AP, бессимптомные случаи в Китае не включаются в официальную статистику.

Накануне стало известно, что китайские власти призвали жителей Шицзячжуана и Синтая в течение семи дней не выходить из дома. Тем, кто ездить в Пекин на работу из провинции Хэбэй, необходимо предоставлять документ с места работы и справку с отрицательным результатом теста на COVID-19.