Население города Ланфан обязали сесть на недельный карантин

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Китае в городе Ланфан выявили один случай заражения коронавирусом. В связи с этим все население города призвали на неделю самоизолироваться по домам, сообщили в Weibo чиновники местной администрации.

"Начиная с сегодняшнего дня по всему городу начинается бесплатное ПЦР-тестирование для всех жителей. Тестирование продлится с 12 по 14 января, надеемся на ваше добровольное содействие", - объявила мэрия.

Жителей города также попросили без необходимости не собираться и в течение семи дней оставаться дома и следить за своим состоянием.

Ланфан - уже третий город в провинции Хэбэй, где вводят ограничительные меры из-за коронавируса. 9 января всеобщий недельный карантин ввели в городах Шицзячжуан и Синтай, расположенных к югу от Пекина.