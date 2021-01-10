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Лукашенко назвал валютный союз с РФ венцом, к которому нужно прийти

Президент Белоруссии подчеркнул, что пока в глубокой проработке вопроса не было необходимости

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Глубокой проработки вопроса о российско-белорусском валютном союзе не велось и серьезной необходимости в этом пока не было, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Нет, никакой глубокой проработки валютного союза не было. Почему - потому что мы изначально с президентом России определились, что валютный союз, единая валюта там и так далее - это венец. Мы к этому должны прийти", - сказал Лукашенко в воскресенье в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

"И такой в общем-то дикой необходимости не было. Так ваш национальный банк, наш национальный банк единогласно заявили: нет проблем здесь", - заявил Лукашенко.

"Нам надо в экономике, в людях и так далее абсолютно ничего не препятствовать. Тем более - России, нам надо, наоборот, ближе быть, и тогда и политические вопросы пойдут. А когда люди видят, что мы телепаемся 30 лет на одном месте в строительстве союзного государства, они резонно задают вопрос: а почему?", - сказал президент Белоруссии, касаясь темы интеграции с Россией.

Белоруссия Александр Лукашенко

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