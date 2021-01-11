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Под санкции США попали несколько украинских физлиц и организаций

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций, сообщил в понедельник Минфин США.

Под санкции подпали семь граждан Украины и четыре базирующихся, по данным Минфина США, на Украине организации. В частности, речь идет об информационном агентстве "Онли Ньюз", сайте Nabu Leaks, компаниях Era-Media TOV и Skeptik TOV.

Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они являлись частью кампании РФ по оказанию влияния на американский избирательный процесс.

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"Российская кампания по дезинформации, направленная против американских граждан, это угроза нашей демократии. США продолжат агрессивно защищать целостность наших избирательных систем и избирательного процесса", - приводятся в заявлении слова главы Минфина Стивена Мнучина.

Среди физлиц в санкционных списках оказались Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытку повлиять на президентские выборы США 2020 года". Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет "российским агентом".

Таким образом, по данным министерства, "все активы этих лиц блокируются, а лицам на территории США запрещается совершать с ними какие-либо операции". Более того, "блокируется работа любых организаций, которые на 50% и более принадлежат одному или нескольким" вышеперечисленным лицам.

США Украина

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