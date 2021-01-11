Под санкции США попали несколько украинских физлиц и организаций

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций, сообщил в понедельник Минфин США.

Под санкции подпали семь граждан Украины и четыре базирующихся, по данным Минфина США, на Украине организации. В частности, речь идет об информационном агентстве "Онли Ньюз", сайте Nabu Leaks, компаниях Era-Media TOV и Skeptik TOV.

Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они являлись частью кампании РФ по оказанию влияния на американский избирательный процесс.

"Российская кампания по дезинформации, направленная против американских граждан, это угроза нашей демократии. США продолжат агрессивно защищать целостность наших избирательных систем и избирательного процесса", - приводятся в заявлении слова главы Минфина Стивена Мнучина.

Среди физлиц в санкционных списках оказались Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытку повлиять на президентские выборы США 2020 года". Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет "российским агентом".

Таким образом, по данным министерства, "все активы этих лиц блокируются, а лицам на территории США запрещается совершать с ними какие-либо операции". Более того, "блокируется работа любых организаций, которые на 50% и более принадлежат одному или нескольким" вышеперечисленным лицам.