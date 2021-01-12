Google обвинили в манипуляции результатами поиска в пользу YouTube

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Канадская Rumble Inc., оператор одноименной видеоплатформы, подала в суд на Google, обвинив компанию в том, что она отдает преимущество сервису YouTube перед конкурентами этой платформы в результатах выдачи запросов своего поискового сервиса.

Материнской компанией как Google, так и YouTube, является Alphabet Inc.

Rumble, набирающая популярность среди тех, кто считает, что консерваторы подвергаются цензуре в интернете, подала иск в федеральный окружной суд северного округа Калифорнии, сообщает агентство Bloomberg.

"За счет нечестных манипуляций с поисковыми алгоритмами Google имеет возможность неправомерно перенаправлять крупный трафик на YouTube, что лишает Rumble дополнительного трафика, пользователей, скачиваний и выручки, которую компания могла бы получить, а также снижает узнаваемость ее бренда", - говорится в иске.

В канадской компании считают, что предустановка приложения YouTube на мобильные устройства, использующие операционную систему Android, также является неконкурентной практикой, которая лишает Rumble новых пользователей.

Представитель Google назвала обвинения Rumble "необоснованными", заявив, что компания намерена защищаться в суде, пишет The Wall Street Journal.

В иске, в частности, упоминаются результаты анализа, проведенного WSJ в июле 2020 года, который показал, что поисковый сервис Google отдает предпочтение ссылкам на YouTube, а не другие видеоплатформы, в результатах выдачи поисковых запросов. Серия тестов, проведенных изданием, подтвердила, что в большинстве случаев результатом поиска в Google являются ссылки на YouTube даже при наличии очень похожих видео на сайтах конкурентов.

Rumble также заявила, что пришла к аналогичному выводу по итогам собственных тестов. В компании считают, что ущерб, нанесенный ей неконкурентным поведением Google, превышает $2 млрд, и требуют взыскания с компании более $6 млрд.

Суды в США уже рассматривают ряд исков в отношении Google, поданных как конкурентами компании, так и рекламодателями, и клиентами, которые считают, что компания злоупотребляет своим влиянием в интернет-пространстве.