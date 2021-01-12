Скончался почетный Патриарший экзарх всея Белоруссии Филарет

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Белорусской православной церкви подтвердили кончину митрополита Филарета, почетного Патриаршего экзарха всея Белоруссии. Ранее об этом сообщило госагентство БелТА.

"12 января 2021 года на 86-м году жизни скончался высокопреосвященный митрополит Филарет (Вахромеев), почетный Патриарший экзарх всея Беларуси", - сообщает официальный портал БПЦ во вторник.

Причина смерти митрополита не указывается, однако ранее в белорусских телеграм-каналах появилась информация, что он заразился коронавирусом.

Православный церковный деятель, почетный Патриарший экзарх всея Белоруссии Филарет (в миру - Вахромеев Кирилл Варфоломеевич) родился 21 марта 1935 года в Москве.

В 1978 году Филарет был назначен митрополитом Минским и Белорусским, Патриаршим экзархом Западной Европы, а в 1989-м – митрополитом Минским и Гродненским, Патриаршим экзархом всея Белоруссии, постоянным членом Священного Синода. В 1992-2013 годах был митрополитом Минским и Слуцким, Патриаршим экзархом всея Белоруссии, священноархимандритом Свято-Успенской Жировичской обители.

В 2006 году митрополиту было присвоено звание "Герой Беларуси".