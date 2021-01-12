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Швейцарский регулятор предостерег от покупки COVID-вакцин в интернете

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic предостерег от покупки вакцин от коронавируса через интернет из-за риска подделок.

"Поддельные вакцины уже продаются в интернете. Swissmedic настоятельно рекомендует не заказывать лекарства и вакцины онлайн, поскольку это создает угрозы для здоровья", - говорится в сообщении регулятора.

В нем отмечается, что хранение и транспортировка таких препаратов, как вакцина, должны осуществляться при соблюдении особых условий, например, при низких температурах.

"Вакцины от COVID-19 предлагаются бесплатно. И доз будет достаточно для вакцинации всех, кто этого хочет", - указали в Swissmedic.

В некоторых кантонах Швейцарии приступили к вакцинации еще в декабре, однако массовая национальная кампания стартовала 4 января 2021 года.

За время пандемии в Швейцарии выявили 484 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 8,3 тыс. человек скончались.

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