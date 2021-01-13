Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:24Заразились
на 12.01В России 3 448 203+22 934В мире 91 594 383+703 003

Президент Индонезии привился китайской COVID-вакциной

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент Индонезии Джоко Видодо в среду получил первую дозу вакцины от коронавируса COVID-19 китайской биофармацевтической компании Sinovac, сообщает агентство Associated Press.

Кроме него в рамках старта массовой вакцинации в стране привились высокопоставленные представители министерства обороны, полиции и служб здравоохранения.

Ранее Индонезия одобрила экстренное применение китайской вакцины от COVID-19. Она стала первой после Китая страной, разрешившей массовое использование этого препарата.

Первую поставку вакцины Sinovac Индонезия получила еще 6 декабря и начала распределять ее по стране в ожидании получения разрешения от регулятора на ее массовое применение.

За время пандемии в Индонезии зафиксировали более 846 тыс. случаев заражения COVID-19, свыше 24 тыс. заболевших скончались.

Индонезия Джоко Видодо коронавирус Sinovac

Новости

Правительство Эстонии уйдет в отставку

Пандемия коронавируса

В мире от COVID умерли 1,96 млн человек из более 91,5 млн заразившихся

Премьер-министр Эстонии подал в отставку из-за подозрений его партии в коррупции

Премьер-министр Эстонии подал в отставку из-за подозрений его партии в коррупции
Выборы в США - 2020

YouTube заморозил канал Трампа

Что случилось этой ночью: среда, 13 января

Палата представителей США одобрила резолюцию с призывом к Пенсу отстранить Трампа от власти

Палата представителей США одобрила резолюцию с призывом к Пенсу отстранить Трампа от власти

Пенс не будет ссылаться на 25-ю поправку для отстранения Трампа

Пенс не будет ссылаться на 25-ю поправку для отстранения Трампа

Опубликован окончательный вариант резолюции об импичменте Трампа "за тяжкие преступления"

На переговорах "нормандской четверки" не удалось найти окончательные решения

Сенаторов предупредили об угрозе штурма Капитолия во время инаугурации Байдена

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');