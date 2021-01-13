Президент Индонезии привился китайской COVID-вакциной

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент Индонезии Джоко Видодо в среду получил первую дозу вакцины от коронавируса COVID-19 китайской биофармацевтической компании Sinovac, сообщает агентство Associated Press.

Кроме него в рамках старта массовой вакцинации в стране привились высокопоставленные представители министерства обороны, полиции и служб здравоохранения.

Saya telah menerima suntikan vaksin Sinovac. Evaluasi BPOM, efikasinya 65,3 %, di atas standar WHO yang 50 %. MUI juga menyatakan vaksin Sinovac halal.



Saya telah memerintahkan agar vaksinasi Covid-19 segera dilaksanakan di seluruh Tanah Air.https://t.co/keTczZS2NR — Joko Widodo (@jokowi) January 13, 2021

Ранее Индонезия одобрила экстренное применение китайской вакцины от COVID-19. Она стала первой после Китая страной, разрешившей массовое использование этого препарата.

Первую поставку вакцины Sinovac Индонезия получила еще 6 декабря и начала распределять ее по стране в ожидании получения разрешения от регулятора на ее массовое применение.

За время пандемии в Индонезии зафиксировали более 846 тыс. случаев заражения COVID-19, свыше 24 тыс. заболевших скончались.