У собак и кошек обнаружили рецепторы, "подходящие" для SARS-CoV-2

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Исследование Кембриджского университета и Института Пирбрайта выявило ключевые генетические изменения SARS-CoV-2 - вируса, вызывающего COVID-19, - которые могут быть ответственными за переход от летучих мышей к человеку, говорится в сообщении британского вуза.

Ученые также установили, у каких животных есть клеточные рецепторы, которые позволяют вирусу наиболее эффективно проникать в их клетки.

Отмечается, что выявленные генетические адаптации аналогичны тем, которые были произведены SARS-CoV, вызвавшим эпидемию SARS (атипичной пневмонии) в 2002-2003 годах.

Исследователи также выяснили, что "шип" SARS-CoV-2 слабее всего связывается с рецепторами летучих мышей и птиц, что может служить подтверждением гипотезы о мутации спайк-белка при переходе с летучих мышей на людей, возможно, через промежуточного хозяина.

Рецепторы ACE2 (мембранного белка) собак, кошек и крупного рогатого скота были идентифицированы как взаимодействующие с белком "шипа" SARS-CoV-2 сильнее других.

"Эффективное проникновение в клетки может означать, что инфекция может быть более легко установлена у этих животных, хотя связывание рецептора - это только первый шаг в передаче вируса между различными видами животных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что восприимчивость животного к инфекции и его последующая способность заражать других зависит от ряда факторов, в том числе от способности SARS-CoV-2 реплицироваться внутри клеток и от способности животного бороться с вирусом. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, могут ли домашний скот и домашние животные быть восприимчивыми к инфекции COVID-19 от людей и выступать в качестве резервуаров для этого заболевания.

"В этом исследовании использовалась неинфекционная, безопасная платформа для изучения того, как спайковые изменения белка влияют на проникновение вируса в клетки различных диких животных, домашнего скота и домашних животных. Нам нужно будет продолжать внимательно следить за тем, как появляются дополнительные варианты SARS-CoV-2 в в ближайшие месяцы", - приводятся в сообщении слова доктора Стивена Грэма из отделения патологии Кембриджского университета, который принимал участие в исследовании.

Как проводилось исследование

Ученые использовали коронавирус летучих мышей под названием RaTG13, который на 96% похож на геном SARS-CoV-2. Новое исследование сравнило белки-шипы обоих вирусов и выявило несколько важных различий.

SARS-CoV-2 и другие коронавирусы используют свои шипованные белки для проникновения в клетки путем связывания с их поверхностными рецепторами, например ACE2. Подобно замку и ключу, белок-шип должен иметь правильную форму, чтобы соответствовать рецепторам клетки, но рецепторы каждого животного имеют немного другую форму, что означает, что белок-шип связывается с одними лучше, чем с другими.

Чтобы проверить, участвуют ли эти различия между SARS-CoV-2 и RaTG13 в адаптации SARS-CoV-2 к человеку, ученые поменяли местами эти области и исследовали, насколько хорошо эти результирующие белки-шипы связывают человеческие рецепторы ACE2. При этом был применен метод, исключающий использование живого вируса.

Выяснилось, что шипы SARS-CoV-2, содержащие области RaTG13, не могут эффективно связываться с рецепторами ACE2 человека, в то время как шипы RaTG13, содержащие области SARS-CoV-2, могут более эффективно связываться с рецепторами человека, хотя не на том же уровне, что и у неотредактированного спайкового белка SARS-CoV-2.

"Это потенциально указывает на то, что аналогичные изменения в шиповом белке SARS-CoV-2 происходили исторически, что, возможно, сыграло ключевую роль в том, чтобы позволить вирусу преодолеть видовой барьер", - говорится в сообщении.