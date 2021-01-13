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TikTok будет делать приватными аккаунты людей младше 16 лет

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Социальная сеть TikTok решила автоматически делать приватными аккаунты пользователей моложе 16 лет, сообщили в пресс-службе компании.

Там пояснили, что смотреть видеоролики в приватных аккаунтах и комментировать их смогут только одобренные пользователем подписчики. Кроме того, по умолчанию скачивать можно будет только ролики, созданные авторами старше 16 лет, однако более молодые пользователи смогут включить возможность скачивания своего контента в настройках.

Функция "Предлагать вашу учетную запись другим" по умолчанию будет отключена для пользователей в возрасте 13-15 лет.

"Таким образом, платформа стремится предоставить молодым пользователям возможность делать осознанный выбор в отношении того, каким именно контентом и с кем они хотят делиться, а также самостоятельно определять степень конфиденциальности в приложении", - подчеркнули в TikTok.

TikTok - популярный сервис обмена короткими видео. Он доступен для пользователей старше 13 лет.

TikTok

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