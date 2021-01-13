Киев призвали подписать прямые договоры с "Газпромом"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Фракция партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в украинском парламенте призывает подписать прямые договоры с российским "Газпромом", что позволит на 25% удешевить поставку газа в страну.

"По нашему мнению, надо прекратить игры с российским газом, который заводится через Австрию в страну, и подписать прямые договоры с "Газпромом" для того, чтобы получать этот газ на 25% дешевле, чем то, что сейчас делают, когда этот, то же самый российский газ заводится через посредников из Австрии на 100 долларов дороже сегодня, по нашим оценкам, чем он стоил бы по прямым контрактам. И это тоже ложится дополнительным бременем на экономику нашей страны, на людей, на промышленность, на всех, кто сегодня его потребляет", - заявил сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко на брифинге в Киеве в среду.

Брифинг прошел после заседания по тарифам, проведенного председателем Верховной рады Дмитрием Разумковым при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля, и.о. министра энергетики Юрия Витренко и председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Во фракции ОПЗЖ 44 народных депутата.