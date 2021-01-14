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Польша хочет ограничить возможности соцсетей по блокировке аккаунтов

Польша хочет ограничить возможности соцсетей по блокировке аккаунтов
Фото: Chesnot/Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Польское правительство после блокировки аккаунтов президента США Дональда Трампа в социальных сетях объявило о подготовке закона, который сделает невозможными такие действия соцсетей в Польше, сообщает газета The Guardian.

"Удаление не нарушающей закон информации будет запрещено, и это должны будут учитывать платформы, которые работают в Польше", - сказал госсекретарь при польском министерстве юстиции Себастьян Калета.

Законопроект, подготовленный министерством юстиции, таким образом, запретит социальным сетям удалять посты, которые не нарушают польские законы.

Правящая партия Польши "Право и справедливость" идеологически поддерживала Трампа по многим вопросам. В последние годы партию тоже обвиняли в попытке ограничить свободу слова, а некоторые из ее членов известны своей жесткой риторикой в соцсетях против ЛГБТ и беженцев.

В Варшаве не одобрили и меры, принятые на днях американскими соцсетями против Трампа. "Алгоритмы или владельцы корпоративных гигантов не должны решать, чьи взгляды правильные, а чьи - нет. По поводу цензуры не может быть согласия", - заявил в среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

После недавних беспорядков в США многие социальные сети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа, поскольку посчитали, что его публикации могут спровоцировать дальнейшее насилие.

Глава Twitter Джек Дорси признал, что блокировка страницы президента США создала опасный прецедент. Но он отметил, что в целом считает это решение правильным.

Польша США Дональд Трамп

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