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Brent подешевела до $55,87 за баррель

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в четверг на признаках сохранения низкого спроса на нефтепродукты в США.

К 8:20 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,19 (0,34%), до $55,87. За предыдущую сессию Brent подешевела на $0,52 (0,9%) - до $56,06 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,11 (0,21%), до $52,8 за баррель. В среду контракт подешевел на $0,3 (0,6%) - до $52,91 за баррель.

Котировки снизились 13 января, несмотря на данные Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране на 3,25 млн баррелей на прошлой неделе. Как отмечает S&P Global Platts, участники рынка обеспокоены слабым спросом на нефтепродукты. По данным Минэнерго США, запасы бензина в стране выросли на 4,39 млн баррелей, дистиллятов - на 4,79 млн баррелей.

Аналитики ANZ отмечают, что данные Минэнерго свидетельствуют о сохранении низкого спроса на топливо в стране, а данные по другим крупным регионам, включая Европу, также говорят о слабом спросе.

"В Европе наблюдается подавленный спрос, а автомобильное движение в Великобритании сократилось на 42%, в то время как мировые авиаперевозки не демонстрируют значительного восстановления", - подчеркнули эксперты.

Несмотря на снижение нефтяных цен, аналитики сохраняют "бычьи" настроения, поскольку избранный президент США Джо Байден в четверг должен представить свой план новых мер поддержки экономики.

Помимо этого, согласно результатам исследований, опубликованным в журнале New England Journal of Medicine, вакцина от коронавируса разработки Johnson & Johnson вызвала устойчивый иммунный ответ у участников испытаний.

"Оптимизм в отношении вакцины J&J от COVID-19 растет, - отметил старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя. - Если укрепление доллара не ускорится, будет сложно найти основание для снижения нефтяных цен".

Тем временем китайский импорт нефти в декабре снизился до минимальных с сентября 2018 года 9,096 млн б/с, сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР. Однако в 2020 году Китай нарастил импорт на 7% по сравнению с предыдущим годом - до 10,86 млн б/с.

Johnson & Johnson коронавирус США Минэнерго Китай Brent WTI

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