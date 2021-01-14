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Власти ЕС признали мучных червей безопасной едой для людей

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Агентство ЕС по безопасности пищевых продуктов подтвердило, что желтые мучные черви подходят для человеческого питания и богаты белками, сообщает газета The Guardian.

"Агентство впервые оценило риски насекомого как новой еды, и это может проложить путь к первому одобрению в ЕС", - сказал научный сотрудник агентства Эрмолаос Верверис.

Ожидается, что после этого решения разрешение на продажу желтых мучных червей - личинок мучного жука - по всему ЕС последует в ближайшие месяцы. Главные компоненты продукта - белок, жир и клетчатка. Говорят, что в сушеном виде черви по вкусу похожи на арахис.

"У замены традиционных источников животного белка на те, которым нужно меньше еды, которые производят меньше отходов и генерируют меньшее количество выбросов парниковых газов, есть очевидные экологические и экономические преимущества", - считает профессор университета Болоньи Марио Маццокки.

Мучных червей обычно выращивают на фермах и кормят пшеничной мукой или отрубями, хотя они всеядны. При сборе урожая личинки кидают в кипящую воду на пять минут, а затем сушат в печи, упаковывают и отправляют на хранение.

Пока продажа насекомых в качестве человеческой еды запрещена во Франции, Германии, Италии, Испании и других европейских странах. У Нидерландов, Бельгии, Дании и Финляндии "разрешительный" подход к этому вопросу. Страны требуют от производителей продуктов, которые их жители не ели до 1997 года, разрешение от Брюсселя.

ЕС Эрмолаос Верверис

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