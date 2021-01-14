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США ввели запрет на импорт томатов и хлопковых изделий из Синьцзяна

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа ввела запрет на импорт хлопковых изделий и томатов из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Служба таможенного и пограничного контроля США получила распоряжение о задержании грузов, содержащих эту продукцию, включая те, что поставляются через другие страны. В том числе запрет распространяется на одежду и продукцию из томатов, такую, как томатный соус.

США и другие западные страны обвиняют Китай в нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Новый запрет может оказать существенное негативное последствие на деятельность компаний, особенно в секторе производства одежды, который уже столкнулся с многочисленными таможенными ограничениями из-за опасений по поводу принудительного труда, пишет газета The Wall Street Journal.

Представитель посольства КНР в Вашингтоне назвала обвинения в применении принудительного труда беспочвенными и назвал решение властей США попыткой Вашингтона оказать давление на предприятия в автономном районе.

Китай является одним из ведущих в мире производителей хлопка. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе в 2019 году было произведено 5 млн метрических тонн хлопка, или 85% от общего объема продукции, произведенной в Китае, согласно данным Государственного статистического управления КНР. США за прошедший год импортировали из Китая хлопковую продукцию общей стоимостью около $9 млрд и томатную продукцию стоимостью $10 млн, согласно управлению по торговле таможенной службы США.

Администрация Трампа за прошедший год усилила давление на американские компании, деятельность которых связана с Синьцзяном, обязав их тщательно следить за цепями поставок на предмет выявления случаев использования принудительного труда.

Компании, продукция которых была задержана, должны будут предоставить доказательства о том, что при ее производстве не был задействован принудительный труд.

США Дональда Трамп

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