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Три телеканала РФ получат право трансляции в Армении без лицензии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Право трансляции на территории Армении без получения соответствующей лицензии получат три российских телеканала, сообщил председатель Национальной комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян.

"В соответствии с межгосударственным договором между Арменией и Россией, один российский телеканал получит республиканский слот, без участия в конкурсе и лицензии, и два российских телеканала получат столичные слоты, и будут транслироваться в Ереване", - сказал Акопян на заседании комиссии в пятницу.

15 января комиссия объявляет результаты конкурса на получение армянскими телеканалами лицензий по республиканской и столичной трансляции.

Пять армянских телеканалов получат республиканские слоты, семь - столичные.

Армения Ереван Тигран Акопян

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