КНДР на военном параде показала "самое мощное в мире оружие"

Речь идет о новых баллистических ракетах

Военный парад в Пхеньяне Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - КНДР провела военный парад в четверг, 14 января, вечером в центре Пхеньяна в честь окончания 8-го съезда Трудовой партии Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Колонна опытных образцов танков с ревом пронеслась мимо площади, за ней последовали ультрасовременные тактические ракеты", - описывает мероприятие ЦТАК.

#NorthKorea

NK rolled out new tactical missile & some new Pukguksong-5ㅅ SLBMs at Kim II Sung square parade. pic.twitter.com/YZfpZz7Lpi — Farzana Shah (@Jana_Shah) January 15, 2021

"Самое мощное в мире оружие - баллистические ракеты для подводных лодок, появляются на площади одна за другой, демонстрируя мощь наших революционных вооруженных сил", - отмечает агентство.

На параде присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын и ряд высокопоставленных чиновников КНДР.

BBC News со ссылкой на специалистов по Северной Корее отмечает, что на военном параде в Пхеньяне были представлены новые баллистические ракеты подводного пуска. Эксперт по КНДР Анкит Панда (Ankit Panda) также обратил внимание, что на параде были продемонстрированы и новые баллистические ракеты малой дальности на твердом топливе. Их можно запускать быстрее, чем ракеты на жидком топливе, поясняет BBC.

Ранее источник в южнокорейском правительстве сообщил агентству "Ренхап", что Север, по-видимому, устроил военный парад в четверг около 18 часов (12:00 по Москве).

Отмечается, что военный парад в честь партийного съезда состоялся в КНДР впервые.

В последний раз Северная Корея проводила массовый военный парад в октябре в честь 75-й годовщины основания Трудовой партии.