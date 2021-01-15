Минск согласился принять от ЕС 10 млн евро на правовую реформу

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии 29 декабря 2020 года подписало согласованное годом ранее соглашение с Еврокомиссией о привлечении 10 млн евро на совершенствование механизмов в правовой сфере.

Соглашение правительства Белоруссии с Еврокомиссией о финансировании от 29 декабря 2020 года опубликовано на национальном правовом интернет-портале 15 января. Оно вступает в силу в момент его подписания последней стороной, самое позднее 31 декабря 2020 года.

"ЕС соглашается выделить, а Партнер соглашается принять финансовые ресурсы для реализации следующей программы: Совершенствование национальных механизмов достижения целей устойчивого развития в правовой сфере. Финансирование данной программы осуществляется из средств бюджета ЕС в соответствии со следующим базовым нормативным актом: Европейский инструмент добрососедства. Общая стоимость данного проекта оценивается в 10 млн евро, максимальный вклад ЕС в его реализацию устанавливается в размере 10 млн евро", - говорится в документе.

Глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель заявил, что реализация данного соглашения, как и ряда других ранее подписанных с Белоруссией соглашений с ЕС, заморожена.

"Если программа подписана, это не значит, что она будет реализована. Заключение контрактов или реализация этой программы наряду со многими другими программами и проектами ЕС в Белоруссии были приостановлены ЕС", - написал Шубель в фейсбуке.

В пояснении к соглашению отмечается, что "Белоруссия стремится внести изменения в отдельные области своего правового сектора в соответствии с международными обязательствами, включая Цели устойчивого развития, с целью обеспечить гарантию прав своих граждан и улучшения предоставления государственных услуг".

Получателем средств с белорусской стороны будет Минюст. Бенефициарами проекта названы Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского государственного университета, который уполномочен проводить обучающие и образовательные мероприятия для судей, прокуроров и других юристов в стране, а также Следственный комитет Белоруссии.

Программа сотрудничества предусматривает улучшение доступа граждан страны к государственным услугам, помощь в области общественных консультаций по законодательству и правовым вопросам, модернизацию ювенальной юстиции, поддержку в борьбе с киберпреступностью. Один из компонентов программы "поможет улучшить защиту персональных данных путем разработки дополнительного законодательства в соответствии с международными стандартами и реализацию положений закона, а также согласования защиты персональных данных с правом на свободу выражения мнений и информации, в том числе в журналистских целях", - отмечается в соглашении.

Планируется, что в реализации проекта примут участие Немецкое агентство по международному сотрудничеству (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit Gmbh, GIZ) и Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).

В опубликованных в ноябре 2019 года материалах ЕС отмечалось, что разработка программы "Совершенствование национальных механизмов по достижению целей в области устойчивого развития в правовой сфере" проводилась представительством ЕС на протяжении предыдущих 12 месяцев в тесном сотрудничестве с министерством юстиции и иными заинтересованными с белорусской стороны.

"Общая цель заключается в усилении потенциала для проведения реформы функционирования институтов в сфере верховенства права и предоставления судебных услуг в Беларуси в соответствии с ее намерениями в отношении ЦУР", - отмечалось в обосновании проекта.

Соглашение с ЕС было подписано белорусской стороной на фоне непризнания со стороны ЕС итогов прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов в Белоруссии и последовавшими со стороны Брюсселя санкциями в отношении официального Минска.

В декабре прошлого года было опубликовано постановление Совета ЕС по новому санкционному пакету Евросоюза в отношении Белоруссии, включающему 29 физических и семь юридических лиц. Это третий пакет санкций против республики. Под ограничения в том числе попали "Белтехэкспорт", OAO "МЗКТ" - Минский завод колёсных тягачей, Dana holdings и ООО "Синезис", Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" управления делами президента Белоруссии, OAO "АГАТ-электромеханический завод", OAO "140 ремонтный завод".

По данным пресс-службы экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, следующий пакет антибелорусских санкций будет обсужден в Брюсселе в начале 2021 года.