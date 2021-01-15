Иордания отменила карантин для иностранных туристов

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Иордания отменила карантин для всех иностранных туристов, прибывающих в королевство, в том числе для россиян, при этом тестирование на коронавирус остается обязательным, сообщили "Интерфаксу" в офисе по туризму Иордании (JTB).

"В Иордании отменен карантин по прибытии для всех иностранных граждан. Также отменен комендантский час. Об этом сообщили премьер-министр страны и министр здравоохранения. Однако мы ждем официальный документ от Минтуризма королевства", - сказали в ведомстве.

Как отметили в JTB, иностранным туристам по-прежнему придется сдавать два ПЦР-теста на COVID-19. Результаты первого должны быть готовы не ранее чем за 72 часа до поездки, а второй проводится в аэропорту после прибытия. Цена теста составит $40.

Гражданам с положительным результатом теста на COVID-19 придется соблюдать карантин.

Иордания перезапустила въездной туризм 8 сентября. Россия была включена в "красный" список, согласно которому путешественники из РФ должны были соблюдать двухнедельный карантин, сдать два теста на коронавирус, предъявить туристическую страховку, покрывающую лечение COVID-19, заполнить специальную декларацию о поездке и выполнить другие правила.

Сейчас авиасообщение между Россией и Иорданией не возобновлено. Формально в конце декабря авиакомпания "Аэрофлот" получила допуск к регулярным рейсам из Москвы в Акабу, они могут выполняться до семи раз в неделю.