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Двадцатидолларовая банкнота с наклейкой от банана выставлена на торги

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Heritage Auctions выставил на торги уникальную 20-долларовую купюру с наклейкой от банана.

Как сообщает CNN со ссылкой на аукционный дом, сейчас предложение за так называемую банкноту Дель Монте составляет $57,5 тыс. ($69 тыс. с учетом премии аукционного дома).

Речь идет о купюре в $20, на которой рядом с портретом 7-го президента США Эндрю Джексона наклеен стикер поставщика фруктов Del Monte. Особенность в том, что наклейка оказалась на банкноте в момент ее изготовления и на ней был отпечатан серийный номер, а также была поставлена печать Казначейства США.

Эксперты отмечают, что подобный брак не такой редкий, как могло показаться. Обычно на купюре оказывается обрывок бумаги, кусок резинки или скотча. Они потом отваливаются, и на банкноте образуется белое пятно. Такие коллекционные редкости стоят от $100 до $1000.

Однако купюра "Дель Монте" уникальна, поскольку наклейка осталась на ней и выделяется не только ярким цветом, но и на ощупь. Первым эту банкноту из серии 1996 года обнаружил в 2003 году студент из Огайо, получивший ее в банкомате.

Эксперты аукционного дома отмечают, что наклейка могла появиться в результате шутки, а не простой случайности. Доллары США печатаются в три этапа: сначала изображение с оборотной стороны, затем с лицевой, а потом печатается серийный номер и ставится федеральная печать. Специалисты отмечают, что наклейка появилась именно в том месте, где ставится печать и номер - окажись она в любом другом месте на купюре, невозможно было бы доказать, что стикер наклеили в процессе изготовления "двадцатки". Не исключено, что яркую бумажку прилепили для какого-либо тестирования.

США доллар

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