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В Турции сообщили, что все моряки с затонувшего сухогруза РФ живы

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Жертв среди членов команды российского сухогруза "Арвин" затонувшего у берегов Турции нет, сообщил "Интерфаксу" источник в агентстве по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

"По имеющейся информации на последний час человеческих жертв нет", - сказал он.

Между тем, спасательная операция затруднена сложными метеоусловиями в районе кораблекрушения.

По данным собеседника агентства, в район происшествия направлены три судна, однако из-за сильного ветра и волн они не могут подойти близко.

Между тем, посольство РФ в Анкаре выясняет обстоятельства крушения сухогруза и занимается установлением судьбы экипажа. Как говорится в сообщении дипмиссии в фейсбуке, по предварительным данным, погибших нет.

Ранее сообщалось, что сухогруз под флагом РФ затонул у берега турецкой провинции Бартын.

Турция Черное море Арвин

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