Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:53Заразились
на 20.01В России 3 633 952+21 152В мире 96 158 735+599 088

Ученые нашли возможную альтернативу антибиотикам

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Ученые Национальных институтов здоровья (NIH, National Institutes of Health, США) установили, что содержащийся в желчных кислотах таурин помогает убивать вторгшиеся в организм бактерии, говорится в сообщении NIH.

Отмечается, что открытие "может помочь усилиям по поиску альтернатив антибиотикам". Ученые выяснили, что печень и желчный пузырь, которые синтезируют и хранят желчные кислоты, содержащие таурин, могут обеспечить долгосрочную защиту от инфекций, в частности, вызванных условно-патогенными бактериями Klebsiella pneumoniae (Kpn).

"Ученые заметили, что микробиота (микроорганизмы, обитающие в человеческом теле - ИФ), которая ранее перенесла инфекцию и передалась стерильным мышам, помогла предотвратить заражение Kpn. Они определили класс бактерий - Deltaproteobacteria - участвующих в борьбе с этими инфекциями, и дальнейший анализ позволил им определить таурин как триггер активности Deltaproteobacteria", - говорится в сообщении.

Таурин помогает организму переваривать жиры и масла и естественным образом содержится в желчных кислотах в кишечнике, его побочным продуктом является сероводород.

Ученые считают, что низкий уровень таурина позволяет патогенам захватывать кишечник, но высокий уровень производит достаточно сероводорода, чтобы предотвратить это. Было установлено, что одной легкой инфекции достаточно, чтобы подготовить микробиоту к противостоянию последующей инфекции.

Исследование показало, что таурин, который вводили мышам в качестве добавки к питьевой воде, также подготовил микробиоту для предотвращения инфекции. Однако, когда мыши пили воду, содержащую субсалицилат висмута - распространенное безрецептурное лекарство, используемое для лечения диареи и расстройства желудка, - защита от инфекций ослаблялась, поскольку висмут подавляет выработку сероводорода.

Klebsiella pneumoniae встречается повсеместно в окружающей среде, в том числе в почве и поверхностных водах, может вызывать различные инфекции, в том числе пневмонию, сепсис, менингит и др. Часто является причиной внутрибольничных инфекций, встречаются устойчивые к антибиотикам штаммы.

NIH США

Новости

На МКС отключилась система кондиционирования воздуха

На МКС отключилась система кондиционирования воздуха
Пандемия коронавируса

РФПИ подал заявление о регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе

РФПИ подал заявление о регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе

Дочь Трампа в последний день его президентства объявила о помолвке

Пандемия коронавируса

В мире из-за COVID умерло больше 2 млн человек из 96 млн заразившихся

В мире из-за COVID умерло больше 2 млн человек из 96 млн заразившихся
Пандемия коронавируса

"Британский" штамм COVID-19 зафиксирован уже в 60 странах

Трамп опубликовал список помилованных лиц

Трамп опубликовал список помилованных лиц
Пандемия коронавируса

Пекин ужесточил антивирусные меры из-за обострения ситуации с COVID-19

Пекин ужесточил антивирусные меры из-за обострения ситуации с COVID-19

Трамп задумался о создании новой партии

Что случилось этой ночью: среда, 20 января

Кандидат в шефы Пентагона счел необходимым комплексное противодействие РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');