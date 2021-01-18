Ученые нашли возможную альтернативу антибиотикам

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Ученые Национальных институтов здоровья (NIH, National Institutes of Health, США) установили, что содержащийся в желчных кислотах таурин помогает убивать вторгшиеся в организм бактерии, говорится в сообщении NIH.

Отмечается, что открытие "может помочь усилиям по поиску альтернатив антибиотикам". Ученые выяснили, что печень и желчный пузырь, которые синтезируют и хранят желчные кислоты, содержащие таурин, могут обеспечить долгосрочную защиту от инфекций, в частности, вызванных условно-патогенными бактериями Klebsiella pneumoniae (Kpn).

"Ученые заметили, что микробиота (микроорганизмы, обитающие в человеческом теле - ИФ), которая ранее перенесла инфекцию и передалась стерильным мышам, помогла предотвратить заражение Kpn. Они определили класс бактерий - Deltaproteobacteria - участвующих в борьбе с этими инфекциями, и дальнейший анализ позволил им определить таурин как триггер активности Deltaproteobacteria", - говорится в сообщении.

Таурин помогает организму переваривать жиры и масла и естественным образом содержится в желчных кислотах в кишечнике, его побочным продуктом является сероводород.

Ученые считают, что низкий уровень таурина позволяет патогенам захватывать кишечник, но высокий уровень производит достаточно сероводорода, чтобы предотвратить это. Было установлено, что одной легкой инфекции достаточно, чтобы подготовить микробиоту к противостоянию последующей инфекции.

Исследование показало, что таурин, который вводили мышам в качестве добавки к питьевой воде, также подготовил микробиоту для предотвращения инфекции. Однако, когда мыши пили воду, содержащую субсалицилат висмута - распространенное безрецептурное лекарство, используемое для лечения диареи и расстройства желудка, - защита от инфекций ослаблялась, поскольку висмут подавляет выработку сероводорода.

Klebsiella pneumoniae встречается повсеместно в окружающей среде, в том числе в почве и поверхностных водах, может вызывать различные инфекции, в том числе пневмонию, сепсис, менингит и др. Часто является причиной внутрибольничных инфекций, встречаются устойчивые к антибиотикам штаммы.