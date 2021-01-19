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Трамп рассмотрит возможность помилования Лил Уэйна

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп может помиловать экс-спикера Ассамблеи штата Нью-Йорк Шелдона Сильвера и рэпера Лил Уэйна, сообщила The New York Times.

По данным издания, имена Сильвера и Уэйна входят в список помилований, который президент намерен обнародовать во вторник.

В конечном итоге общее число помилований, объявленных Трампом, может превысить 100, отмечает газета.

Как сообщили изданию осведомленные источники, в понедельник президент США провел совещание на эту тему.

В декабре 2020 года Уэйн признал себя виновным по федеральному обвинению в незаконном хранении оружия, и ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Сильвер был дважды осужден по обвинению в коррупции в 2015 году. Бывший законодатель-демократ был приговорен к 78 месяцам тюремного заключения в июле 2020 года.

The New York Times сообщает, что в списке помилований Трампа также значится американский миллионер Шолам Вайс, приговоренный в 2000 году к самому длинному за финансовые махинации сроку - 845 лет тюремного заключения.

Собеседники издания заявили, что Трамп на данный момент не планирует помиловать ни себя, ни своих сыновей Эрика Трампа и Дональда Трампа-младшего. Однако еще может изменить свое решение.

Срок полномочий Трампа заканчивается в среду, 20 января, в полдень.

Ранее газета The New York Times, ссылаясь на документы и информацию от своих источников, сообщила, что соратники Трампа пытаются использовать оставшееся время, чтобы заработать на лоббировании президентских помилований.

"По мере того, как президент Трамп готовится покинуть свой пост в ближайшие дни, прибыльный рынок помилований приближается к своему пику, и некоторые из его союзников собирают гонорары с богатых преступников или их сообщников, чтобы подтолкнуть Белый дом к помилованию", - пишет издание.

Тем временем телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщал, что Трамп готовится даровать помилования или смягчить наказания в отношении примерно ста правонарушителей.

Помилования - одна из обязанностей президента, которую тот должен выполнить до истечения своих полномочий. Трамп приступил к дарованию помилований ещё до рождественских праздников. Однако процесс был приостановлен незадолго до 6 января, когда произошли беспорядки в Капитолии США во время утверждения результатов выборов.

США Дональд Трамп Шелдон Сильвер Лил Уэйн

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