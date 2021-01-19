Тихановская попросила у ОБСЕ помощи в безопасном возвращении в Минск

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 18 января провела онлайн-встречу с послами ЕС в ОБСЕ, на которой обсуждала вопросы возвращения лидеров белорусской оппозиции на родину.

"Во время встречи обсудили и возвращение Навального в Россию. Светлана призвала международные организации помочь в организации безопасного возвращения домой для нее и других лидеров демократических сил", - сообщается в телеграм-канале Тихановской во вторник.

Экс-кандидат в президенты подчеркнула, что "вместе с международным сообществом хотела бы найти возможности безопасно вернуться в Белоруссию".

"Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения. Ситуация с Навальным показала, что в этом нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ", - заявила Тихановская.

На онлайн-встрече обсуждалась также тема новых выборов в республике. "Мы рассчитываем провести выборы за 45 дней, и нам нужна помощь в этом", - подчеркнула Тихановская. По ее словам, БДИПЧ ОБСЕ - центральная организация, которая может помочь в организации новых свободных выборов по международным стандартам и под международным наблюдением.

Тихановская также предложила ОБСЕ взять на себя организацию инклюзивного диалога для решения кризиса в Белоруссии. "ОБСЕ может создать контактную площадку и начать с экспертного круглого стола с участием ЕС, демократических сил Белоруссии и КС, а также представителей режима Лукашенко", - отметили в пресс-службе экс-кандидата.

Тихановская участвовала в президентских выборах в Белоруссии после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

С августа Тихановская находится за границей. Ряд стран ЕС признают ее в качестве лидера оппозиционных сил Белоруссии.