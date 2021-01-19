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Кандидат в госсекретари США призвал укреплять альянсы для противостояния России

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - США необходимо вдохнуть новую жизнь в международные альянсы для противодействия таким странам, как Россия или Иран, говорится в тексте выступления кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена, который приводят во вторник западные СМИ.

Позднее во вторник Блинкен должен выступить с этими тезисами на слушаниях в комитете по международным отношениям Сената Конгресса США.

"Мы можем придать энергии нашим ключевым альянсам - фактору усиления нашего влияния по всему миру. Все вместе мы находимся в гораздо лучшей позиции для противодействия угрозам со стороны России, Ирана и Северной Кореи, для борьбы за демократию и права человека", - цитируют СМИ выдержки из будущего заявления Блинкена.

"Ни один из больших вызовов, с которыми мы имеем дело, стране, даже такой сильной как США, нельзя встречать, действуя в одиночестве", - пояснит он.

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Также он выразит уверенность, что США в итоге удастся "превзойти" Китай. "Америка все еще имеет больше возможностей, чем какая-либо другая страна на Земле, по мобилизации других во имя достижения общего блага", - добавит он.

СМИ отмечают, что Сенат, как ожидается, одобрит кандидатуру Блинкена на пост госсекретаря США, хотя республиканцы ранее обещали подвергнуть Блинкена жесткому опросу по поводу его деятельности с того момента, как он покинул администрацию бывшего президента Барака Обамы.

Блинкен в период с 2013 по 2015 год был заместителем советника по нацбезопасности Обамы.

Ранее сообщалось, что сенаторы США приступают во вторник к слушаниям по утверждению кандидатов на ключевые посты в администрации США, предложенных избранным президентом Джо Байденом.

США Россия Энтони Блинкен

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