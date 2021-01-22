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Pfizer поставит в 2021 г. 40 млн доз вакцины от COVID в бедные страны

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Американская компания Pfizer взяла на себя обязательство поставить в 2021 году до 40 млн доз разработанной ею вакцины от коронавируса в бедные страны, а также страны со средним уровнем доходов в рамках инициативы ВОЗ COVAX. Об этом сообщает в пятницу агентство Associated Press.

"Мы поддерживаем миссию COVAX и гордимся тем, что работаем вместе, чтобы развивающиеся страны имели такой же доступ (к вакцинам - ИФ), как и остальной мир, что позволит нам сделать еще один шаг на пути к завершению этой глобальной пандемии", - заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

Того же мнения придерживается глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) Сет Беркли, который назвал решение Pfizer "важным шагом вперед на пути к обеспечению равного доступа к вакцинам".

В компании отказались назвать стоимость контракта.

Поставки планируют начать в конце марта после заключения всех необходимых соглашений.

Однако некоторые эксперты подчеркивают, что 40 млн доз препарата, учитывая, что вакцинация проходит в два этапа, слишком маленькое число, так как инициатива рассчитана на поддержку жителей как минимум 92 стран.

План планируется реализовать в рамках COVAX, глобальной инициативы по обеспечению равного доступа к вакцинам против COVID-19 для всех стран, независимо от уровня доходов. Инициатива была учреждена ВОЗ.

Компания Pfizer заявила, что на данный момент она наращивает производство и рассчитывает в 2021 году выпустить 2 млрд доз препарата. Ранее речь шла о 1,3 млрд.

Pfizer коронавирус

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