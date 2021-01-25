Глава Академии наук оценил потребность Белоруссии в третьей АЭС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии через 20-25 лет будет необходимость и в третьей атомной станции, заявил председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Владимир Гусаков в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

Он считает, что существующих мощностей будет не хватать через 3-5 лет. Поэтому специалисты прорабатывают вопрос строительства третьей атомной станции.

Глава Национальной Академии наук (НАН) уточнил, что в стране стоит задача достичь ВВП в 100 миллиардов белорусских рублей. Такая цель требует роста производств и роста расходов энергии и ресурсов.

Гусаков обратил внимание, что сейчас складывается впечатление, что "с вводом атомной станции Беларусь будет якобы испытывать избыток электроэнергии". Он считает, что развитие производства вызовет ее недостаток.

Республика Беларусь завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE. Пуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.