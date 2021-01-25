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В Литве намерены внимательнее оценивать приезжающих из РФ артистов

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Министр культуры Литвы Симонас Кайрис обещает внимательнее оценивать приезжающих в республику исполнителей популярной музыки и других деятелей культуры.

После того, как Литва запретила на пять лет въезд в Литву российскому певцу Филиппу Киркорову, мотивируя тем, что он публично оправдывает "оккупацию Крыма", Кайрис отмечает, что Минкульту очень пригодился бы "четкий список таких лиц, которые нежелательны в Литве" и при распределении помощи за отмененные из-за карантина мероприятия.

"Могла бы быть активнее и роль самого Министерства культуры в плане инициирования составления такого списка, мониторинга культурного пространства или, скажем, идентификации наиболее емких в отношении пропаганды областей и деятелей. Министерству культуры тут было бы чем заняться, и я думаю, что какие-то вещи уже опоздали", - сказал министр в интервью BNS.

"Если говорить о "мягкой силе", которую используют недружественные страны именно через культуру, то мы как сектор, министерство, которое наблюдает за ситуацией, могли бы предпринимать проактивные действия, не только реагировать, говоря о последствиях", - добавил он.

19 января стало известно, что российский исполнитель Филипп Киркоров не сможет въехать в Литву в течение пяти лет.

Как сообщило литовское министерство внутренних дел, департамент миграции по просьбе МИД внес певца на пять лет в список нежелательных в Литве лиц.

Днем ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис попросил внести гражданина РФ и Болгарии Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в страну, указав, что этот известный исполнитель своими многократными посещениями Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".

По словам Ландсбергиса, участие Киркорова в концертах в Крыму "существенно вредит национальной безопасности Литвы". Министр обещал, что Литва будет систематически давать оценку всем лицам, которых Россия "старается использовать для продвижения своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы".

Дискуссии о расширении "черного списка" возникли в Литве после того, как выяснилось, что субсидии за несостоявшиеся культурные мероприятия были выделены литовским компаниям, планировавшим концерты российских исполнителей Киркорова и Михаила Шуфутинского.

Симонас Кайрис Литва Филипп Киркоров

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