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Суд окончательно отклонил жалобу Киркорова на запрет въезда в Литву

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) в среду отклонил жалобу российского исполнителя Филиппа Киркорова на запрет въезда в эту страну.

"Решение суда первой инстанции оставлено без изменений", - сказала агентству BNS представитель суда Неринги Лукошявичене.

Это решение является окончательным и обжалованию не подлежит. Рассмотрев апелляционную жалобу, ГАСЛ по существу одобрил заключение суда первой инстанции и указал, что государства вправе контролировать въезд иностранцев и их пребывание на территории страны.

"Поведение заявителя, его действия, а также их характер дают основания для вывода о том, что заявитель действительно представляет угрозу для безопасности государства", - объявил суд.

Поскольку Киркоров имеет гражданства России и Болгарии, ГАСЛ подчеркнул, что заявителю запрещен въезд только в Литву, поэтому его права как гражданина ЕС свободно передвигаться по территории других государств-членов ЕС, осуществлять свою концертную деятельность в них решением спора не ограничено.

14 июня Вильнюсский окружной административный суд отклонил жалобу Киркорова и оставил в силе решение департамента миграции (ДМ) о запрете въезда в Литву на пять лет. Певец обжаловал это решение и просил отменить постановление суда и принять новое - отменить запрет ДМ.

Вильнюсский окружной административный суд пришел к выводу, что у ДМ было основание признать, что характер действий заявителя позволяет констатировать исходящую от него угрозу для безопасности государства.

Творчество Киркорова как инструмент "мягкой силы"

Как утверждает суд, министерство иностранных дел Литвы в письме департаменту указало, что Киркоров является популярным российским исполнителем и продюсером, который в силу своей активной концертной и организационной деятельности оказывает влияние на различные общественные слои в России и других бывших государствах СССР.

Кроме того, его концертная деятельность в зарубежных государствах открыто называется официальными должностными лицами России инструментом "мягкой силы" этой страны, Киркоров постоянно посещает и дает концерты на полуострове Крым, тем самым сознательно отрицая территориальную целостность и суверенитет Украины, отмечали в литовском МИД.

Киркоров внесен в черный список по просьбе МИД Литвы. По словам министра иностранных дел страны Габриэлюса Ландсбергиса, этот известный исполнитель своими многократными посещениями Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".

По словам Ландсбергиса, участие Киркорова в концертах в Крыму "существенно вредит национальной безопасности Литвы".

Литва Филипп Киркоров Крым Украина ЕС

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