В охраняющей БелАЭС части погиб солдат-срочник

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Следователи в Белоруссии проводят проверку по факту смерти от огнестрельного ранения солдата, проходившего службу в войсковой части 7434, которая выполняет задачу по физической защите Белорусской АЭС, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Мария Трушинская.

"Вечером 25 января поступило сообщение о смертельном огнестрельном травмировании при несении службы 18-летнего военнослужащего внутренних войск, который проходил военную службу по призыву в войсковой части 7434", - сказала Трушинская.

"Изъяты записи камер видеонаблюдения, которые зафиксировали как военнослужащий выстелил из оружия в себя", - сообщила Трушинская. Она уточнила, что следователи с участием специалистов осматривают место происшествия, опрашиваются сослуживцы погибшего.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE. Физпуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа 2020 года, его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.