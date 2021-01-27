Экс-глава администрации Трампа назвал нелепыми усилия демократов по его импичменту

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Экс-глава администрации Дональда Трампа Марк Медоуз считает, что усилия демократов по объявлению импичмента экс-президенту обречены на провал.

"Нелепый импичмент демократов бывшему президенту Трампу провалится снова с большой вероятностью. Умер по прибытии (в Сенат - ИФ)", - написал Марк Медоуз после прошедшего голосования в Сенате о законности объявления импичмента Трампу.

Он поблагодарил сенатора Рэнда Пола и еще 45 сенаторов-республиканцев за поддержку Трампа.

Ранее Сенат США провел голосование о признании импичмента экс-президенту незаконным.

На голосовании 55 сенаторов признали импичмент законным, а 45 - противозаконным. При этом, только пять республиканцев высказались за законность импичмента.

Такой результат показывает, что шансов на то, что сенат в феврале поддержит решение палаты представителей объявить Трампу импичмент невысоки: для этого потребуется согласие двух третей сенаторов.

Вопрос о законности процедуры импичмента поставил на голосование сенатор-республиканец Рэнд Пол. Он считает, что Трамп не нарушал закон, а демократы просто пытаются свести с ним счёты.

"Мы теперь будем пытаться посадить в тюрьму любого политика, который в переносном смысле в ходе выступления использовал слово "борьба"? Какой позор", - сказал он.

По мнению конгрессменов-демократов и некоторых республиканцев, Трамп несёт ответственность за беспорядки в районе Капитолия в начале ноября. Тогда поддерживающие его демонстранты ворвались в здание Конгресса. Незадолго до этого перед ними выступил Трамп и призывал не прекращать борьбу. По мнению демократов, именно такой призыв и подтолкнул демонстрантов к агрессивным действиям.