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Сенаторы США обсуждают резолюцию о порицании Трампа

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Сенатор-демократ Тим Кейн и сенатор-республиканец Сьюзан Коллинз в частном порядке обсуждают со своими коллегами двухпартийную резолюцию, осуждающую бывшего президента Дональда Трампа, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Некоторые демократы выразили заинтересованность в принятии резолюции о порицании Трампа при условии, что по крайней мере 10 сенаторов от Республиканской партии публично поддержат ее, обеспечив таким образом перевес в 60 голосов, необходимый для принятия резолюции в сенате, сообщили собеседники издания.

Отмечается, что до сих пор неясно, будет ли данная резолюция принята вместо судебного процесса по импичменту Трампу или после него.

Ранее Сенат США провел голосование о признании импичмента экс-президенту незаконным.

На голосовании 55 сенаторов признали импичмент законным, а 45 - противозаконным. При этом, только пять республиканцев высказались за законность импичмента. Коллинз была среди них.

"Я думаю, что из сегодняшнего голосования совершенно очевидно, что крайне маловероятно, что президент будет осужден", - отметила она после голосования в Сенате.

Результат голосования показывает, что шансов на то, что Сенат в феврале поддержит решение палаты представителей объявить Трампу импичмент, невысоки: для этого потребуется согласие двух третей сенаторов.

Вопрос о законности процедуры импичмента поставил на голосование сенатор-республиканец Рэнд Пол. Он считает, что Трамп не нарушал закон, а демократы просто пытаются свести с ним счёты.

По мнению конгрессменов-демократов и некоторых республиканцев, Трамп несёт ответственность за беспорядки в районе Капитолия в начале ноября. Тогда поддерживающие его демонстранты ворвались в здание Конгресса. Незадолго до этого перед ними выступил Трамп и призывал не прекращать борьбу. По мнению демократов, именно такой призыв и подтолкнул демонстрантов к агрессивным действиям.

Ранее в этом месяце группа республиканцев Палаты представителей внесла резолюцию с осуждением Трампа "за попытку незаконно отменить президентские выборы 2020 года и нарушение его присяги 6 января 2021 года".

Но демократы Палаты представителей публично отвергли ее, утверждая, что этого недостаточно, чтобы привлечь Трампа к ответственности за нападение на Капитолий. Вместо этого Палата представителей проголосовала на двухпартийной основе за импичмент Трампа, сделав его первым президентом, которому дважды был объявлен импичмент.

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