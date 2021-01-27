Пекин не исключил применение силы в ответ на сепаратизм Тайваня и вмешательство извне

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Пекин не обещает отказаться от применения силы, когда речь идет об иностранном вмешательстве и тайваньском сепаратизме, сообщило Центральное телевидение КНР со ссылкой на представителя канцелярии по делам Тайваня при Госсовете Чжу Фэнлянь.

"Чтобы эффективно отреагировать на вмешательство иностранных сил, на ничтожное количество сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня и на их сепаратистские действия, мы не обещаем не применять силу", - сказала Чжу Фэнлянь.

Она добавила, что учения Народно-освободительной армии в районе Тайваньского пролива - это серьезное предупреждение внешним силам прекратить вмешательство, а также предостережение для сепаратистов оставить провокации.

На прошлой неделе тайваньские власти сообщили, что восемь бомбардировщиков и четыре истребителя ВВС КНР вошли в юго-восточную опознавательную зону ПВО Тайваня. После этого Госдеп США потребовал от Пекина прекратить давление на Тайвань.