Тайбэй сообщил о появлении 7 военных самолетов Китая вблизи Тайваня

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Власти Тайваня сообщили, что группа самолетов ВВС КНР, а также разведывательный самолет США накануне, 31 января, входили в опознавательную зону ПВО Тайваня, сообщило в понедельник издание South China Morning Post.

По данным Минобороны Тайваня, в начале в районе островов Дунша (английское название - Пратас) были замечены разведывательный самолет Y-8, два истребителя J-10 и два бомбардировщика, а затем еще два бомбардировщика ВВС КНР. Во время полета пяти китайских самолетов, согласно заявлению властей Тайваня, в юго-западном секторе зоны ПВО курсировал американский самолет-разведчик.

SCMP отмечает, что это первый раз с середины сентября прошлого года, когда власти Тайваня упомянули о присутствии в этой зоне самолета ВВС США.

Между тем, указывает издание, на Тайване накануне сообщали, что направляли предупреждение по радио самолетам ВВС КНР, и что за их активностью следили операторы зенитных ракетных комплексов.

SCMP напоминает, что 23 января власти Тайваня заявили о полете 12 самолетов ВВС КНР в опознавательной зоне ПВО Тайваня. В свою очередь новая администрация президента США Джо Байдена призвала КНР прекратить давление на Тайвань. Также Вашингтон направил в Южно-Китайское море авианосную ударную группу, на что Пекин ответил четырехдневными военными учениями.

В конце января Центральное телевидение КНР сообщило со ссылкой на представителя канцелярии по делам Тайваня при Госсовете Чжу Фэнлянь, что Пекин не обещает отказаться от применения силы, когда речь идет об иностранном вмешательстве и тайваньском сепаратизме.

Она добавила, что учения Народно-освободительной армии Китая в районе Тайваньского пролива - это серьезное предупреждение внешним силам прекратить вмешательство, а также предостережение для сепаратистов остановить провокации.